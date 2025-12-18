Девятилетняя девочка умерла спустя три недели после нападения стаи собак
В поселке Васильево под Казанью скончалась девятилетняя девочка, которая почти три недели боролась за жизнь после нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщает KP.RU.
Инцидент произошел 28 ноября, когда школьница возвращалась домой после школы. Ее крики услышала соседка, которая бросилась на помощь и с помощью электрошокера отогнала агрессивных псов. Пострадавшую с множественными укусами и болевым шоком доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, 18 декабря она умерла.
В связи с трагедией следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители задержали директора фонда помощи бездомным животным «КОТ и ПЕС», ответственного за отлов, а также местного депутата, курировавшего вопросы ЖКХ.
