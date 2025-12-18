Девятилетняя девочка умерла спустя три недели после нападения стаи собак

18 декабря 2025, 19:33

Школьница умерла через три недели после нападения бродячих собак под Казанью

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В поселке Васильево под Казанью скончалась девятилетняя девочка, которая почти три недели боролась за жизнь после нападения стаи бродячих собак. Об этом сообщает KP.RU.