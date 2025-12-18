Россиянин надругался над дочерью сожительницы и поплатился

18 декабря 2025, 16:03

В Коми мужчине дали 12 лет за надругательство над дочерью сожительницы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Коми осудили мужчину, который надругался над дочерью своей сожительницы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.