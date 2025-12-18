Россиянин надругался над дочерью сожительницы и поплатился
В Коми осудили мужчину, который надругался над дочерью своей сожительницы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Согласно материалам дела, осужденный съехался с женщиной, воспитывавшей несовершеннолетнюю дочь. В какой-то момент он начал совершать в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Возраст пострадавшей в публикации не называется.
Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
