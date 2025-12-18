Пожар вспыхнул на химзаводе в российском городе
Вечером 18 декабря на химическом заводе «Синтез-Ока» в Дзержинске произошел пожар, сопровождавшийся хлопком. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
По предварительным данным, огонь охватил остановленное оборудование во время ремонтных работ. Вскоре его потушили сотрудники ООО «Отряд пожарной охраны-2».
При возгорании никто не пострадал, выбросов опасных веществ не зафиксировали, инженерные системы объекта также не повреждены.
Сейчас сотрудники предприятия возобновляют тепло- и электроснабжение, отключенное на время ликвидации пожара, а также работу близлежащих установок.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры полностью сгорели в Сахалинской области.
