Россияне с детьми застряли в Анталье из-за отмены рейсов
Несколько семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону не могут вылететь из Антальи из-за отмены рейсов авиакомпанией Air Anka. Об этом рассказала туристка Наталья Крыгина.
По ее словам, которые приводит ТАСС, изначально они должны были возвращаться рейсом Azur Air. Однако, когда полеты перевозчика запретили, его заменили на Air Anka. Вылет планировался на 06:50, потом его перенесли на 16:00, а еще позже — на 02:00 ночи 28 мая.
По словам женщины, всех туристов выселили из номеров, но разрешили оставаться на территории отеля, а также пользоваться барами и ресторанами. Туроператор «Интурист» пока не называет авиакомпанию, которая доставит россиян домой.
Ранее сообщалось, что российских туристов начали заставлять оформлять справки из-за укусов комаров.
