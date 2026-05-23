Российских туристов начали заставлять оформлять справки из-за укусов комаров
Российских туристов начали заставлять оформлять справки в Турции из-за укусов комаров. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, 15 мая женщина с годовалым сыном проходила контроль перед вылетом из Антальи. Сотрудники аэропорта заметили на коже мальчика следы от укусов комаров и посчитали их заразной сыпью.
Пассажиров отправили на дополнительный осмотр в медпункт. Врач посветил ребенку в рот фонариком и выписал справку, за которую запросил 120 евро. По словам родительницы, в медпункте также находилась другая мать с малышом, которая не смогла расплатиться из-за отсутствия нужной суммы.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что обитающие в РФ комары могут переносить лихорадку Западного Нила.
