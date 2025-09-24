Немецкий политик обратился за российским гражданством

24 сентября 2025, 08:41

Немецкий политик Ральф Нимайер обратился за гражданством РФ

Фото: iStock/Pavel Starikov

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к российским властям за гражданством РФ, передает РИА Новости.