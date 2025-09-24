Немецкий политик обратился за российским гражданством
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер обратился к российским властям за гражданством РФ, передает РИА Новости.
По его словам, он ощущает себя в России как дома. За последние три года Нимайер провел в РФ больше времени, чем в других странах.
Политик рассказал, что немецкий паспорт был «заблокирован» при попытке выехать из ОАЭ в Германию. Он считает, что это указывает на намерение властей ФРГ лишить его гражданства.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет уже подал заявление на политическое убежище и получил временный документ. Нимайер предположил, что в Германии ему может грозить преследование правоохранительных органов.
