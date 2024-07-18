Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни

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Блогер Диана Шурыгина, которая пережила наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в личной жизни. Переживаниями по этому поводу она поделилась в своем личном блоге в Instagram*.
«У меня непростой период в личной жизни, упадок сил и энергии. Стараюсь быть с вами на связи и держать в курсе, но иногда пропадаю, очень скучаю и обещаю в ближайшее время полноценно вернуться. Если вы у блогера видите идеальную картинку, то всегда знайте, что он с вами не всегда откровенен», — написала блогер.
Она отметила, что в жизни каждого человека бывают сложные периоды. Девушка посоветовала своим подписчикам не забывать про мечты и желания, саморазвиваться и отдыхать. Помимо этого, 25-летняя звезда тое-шоу хочет создать клуб единомышленников, которые будут поддерживать друг друга в тяжелые моменты.
Диана Алексеевна Шурыгина — девушка, прославившаяся после скандала об изнасиловании в Ульяновске. После того как ее дело получило общественный резонанс, Диана стала частой гостьей ток-шоу вроде «Пусть говорят» и «На самом деле». Ранее она призналась в наркотической зависимости. Пагубное пристрастие негативно сказалось на ее физическом и ментальном здоровье.
Блогер Диана Шурыгина прокомментировала сообщения о своём задержании, появившиеся в сети. По словам Шурыгиной, она сама попросила полицию приехать и забрать её в целях собственной безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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