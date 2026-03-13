13 марта 2026, 12:58

Посольство РФ: застрявшие россияне смогут бесплатно жить в Катаре до 15 марта

Фото: istockphoto/hasan zaidi

Власти Катара решили свернуть программу бесплатного размещения и питания для туристов, которые не смогли вылететь из страны из‑за закрытия воздушного пространства. Как сообщили в посольстве России в Дохе, мера будет действовать до 15 марта.