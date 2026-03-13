Застрявшие россияне смогут бесплатно жить в Катаре до 15 марта
Власти Катара решили свернуть программу бесплатного размещения и питания для туристов, которые не смогли вылететь из страны из‑за закрытия воздушного пространства. Как сообщили в посольстве России в Дохе, мера будет действовать до 15 марта.
По данным Qatar Tourism, последняя ночь, когда программа «безвозмездного проживания туристов» будет действовать в отелях, — с 14 на 15 марта 2026 года. В дипмиссии уточнили, что с 12:00 мск 15 марта туристам необходимо выехать из гостиниц либо продлить проживание за свой счёт.
Ранее, 3 марта, катарские власти продлили бесплатное проживание для путешественников, застрявших в стране на фоне обострения ситуации в зоне Персидского залива. Изначально льгота распространялась на туристов с билетами на вылет в период с 28 февраля по 7 марта и действовала до 7 марта.
Участникам программы сохраняли категорию ранее оплаченных номеров и предоставляли бесплатное трёхразовое питание независимо от условий первоначального бронирования. Затем программу продлевали ещё несколько раз.
Читайте также: