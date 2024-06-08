Россияне смогут летать в Абхазию из семи российских городов

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Самолёты из обновлённого аэропорта Сухума начнут совершать рейсы в семь российских городов. Об этом президент Абхазии Аслан Бжания сообщил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2024.
Он отметил, что после открытия аэропорта в планах у властей организовать рейсы примерно в семь городов России. Это позволит нарастить поток как минимум на 50% в первый год работы воздушной гавани.
Международный аэропорт, расположенный в 18 километрах от столицы Абхазии Сухума, был открыт в 1960-х годах. В 1993 году его закрыли. До этого он принимал до пяти тысяч пассажиров ежедневно. Власти страны не раз планировали восстановить аэропорт и возобновить полёты.
Соглашение о реконструкции было подписано в октябре 2023 года с российской компанией «Инфраструктурное развитие». На тот момент Бжания сообщал, что срок окончания работ 31 декабря 2024 года. А первый пробный полёт будет осуществлён в июле.
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Международный аэропорт, расположенный в 18 километрах от столицы Абхазии Сухума, был открыт в 1960-х годах. В 1993 году его закрыли. До этого он принимал до пяти тысяч пассажиров ежедневно. Власти страны не раз планировали восстановить аэропорт и возобновить полёты.
Соглашение о реконструкции было подписано в октябре 2023 года с российской компанией «Инфраструктурное развитие». На тот момент Бжания сообщал, что срок окончания работ 31 декабря 2024 года. А первый пробный полёт будет осуществлён в июле.
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Анастасия Чинкова