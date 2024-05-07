Президент Абхазии Бжания отправил в отставку главу МИД страны Ардзинбу

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Президент Абхазии Аслан Бжания отправил в отставку главу МИД республики Инала Ардзинбу. Указ опубликован на сайте президента Абхазии.
Исполняющим обязанности главы МИД Абхазии назначен заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба. Причина освобождения Ардзинбы от должности в указе не сообщается.
По данным Telegram-канала «Медиацентр МИД Абхазии», Ардзинба подал заявление об уходе в отставку, по причине того, что переходит на новую работу. На данный момент политик находится в Москве.
Ранее стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.
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По данным Telegram-канала «Медиацентр МИД Абхазии», Ардзинба подал заявление об уходе в отставку, по причине того, что переходит на новую работу. На данный момент политик находится в Москве.
Ранее стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.
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Екатерина Коршунова