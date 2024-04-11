В Абхазии оппозиция требует отзыва законопроекта об иноагентах

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Оппозиция Абхазии требует от президента Аслана Бжании отозвать проект закона об иностранных агентах, пишет «Интерфакс».
По данным агентства, оппозиция призвала главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов». По мнению оппозиционеров, они угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан.
Также они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.
Глава партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы также потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты о правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.
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Также они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.
Глава партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы также потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты о правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.
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Алёна Самарева