Россияне смогут летать в Танзанию прямыми рейсами

28 мая 2026, 00:17

Минтранс: прямое авиасообщение между РФ и Танзанией могут запустить с июле

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Авиакомпания Air Tanzania планирует запустить авиасообщение с Россией по маршруту Дар‑эс‑Салам – Москва – Занзибар со 2 июля. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.