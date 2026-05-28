Россияне смогут летать в Танзанию прямыми рейсами

Минтранс: прямое авиасообщение между РФ и Танзанией могут запустить с июле
Авиакомпания Air Tanzania планирует запустить авиасообщение с Россией по маршруту Дар‑эс‑Салам – Москва – Занзибар со 2 июля. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.



Ожидается, что самолеты Boeing 787 Dreamliner будут курсировать три раза в неделю. По предварительной информации, первый рейс запустят в условиях минимально необходимой нагрузки.

Никитин подчеркнул, что Росавиация уже одобрила заявку национального перевозчика Танзании на выполнение рейсов в Россию и направила соответствующее разрешение партнерам. До этого Air Tanzania не выполняла полеты в РФ.

Запуск авиасообщения стал возможен после серии межгосударственных консультаций с участием российского Минтранса. Глава ведомства поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и выразил надежду, что намеченные планы будут реализованы.

Александр Огарёв

