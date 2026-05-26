Власти турецкой Антальи выясняют причины участившихся аварий с туристами из РФ

26 мая 2026, 05:01

Власти Антальи запросили у туроператоров сведения из-за участившихся ДТП с россиянами

Власти турецкой Антальи запросили у туроператоров сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием российских туристов из-за повысившегося числа аварий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя муниципалитета региона.





Сейчас профильные структуры внимательно отслеживают инциденты с гражданами РФ и анализируют их обстоятельства. Это связано с тем, что в последние месяцы власти зафиксировали рост числа ДТП с иностранными туристами, в том числе россиянами, арендующими автомобили, скутеры и квадроциклы. Среди основных факторов аварий — интенсивный трафик в высокий сезон, незнание местных правил дорожного движения, использование навигаторов и усталость водителей после перелётов.



Власти региона совместно с туристическим сектором подняли вопрос дополнительных мер безопасности, включая более тщательную проверку компаний по аренде транспорта и возможное расширение предупреждающих материалов на русском языке в популярных курортных зонах.