Российские туристы пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом

23 мая 2026, 11:55

14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье

Фото: iStock/conejota

Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецком регионе Анталья. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.





Авария произошла в курортном поселке Белдиби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дорожное препятствие. В результате пострадали 14 граждан России. Их всех доставили в местные больницы с травмами легкой и средней степени тяжести.

«Погибших и тяжело пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в посте.