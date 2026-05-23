Российские туристы пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом
14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье
Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецком регионе Анталья. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Авария произошла в курортном поселке Белдиби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дорожное препятствие. В результате пострадали 14 граждан России. Их всех доставили в местные больницы с травмами легкой и средней степени тяжести.
«Погибших и тяжело пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в посте.Ранее сообщалось, что российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. На симптомы ротавируса — сильную тошноту, рвоту, высокую температуру и слабость — пожаловались 37 человек. Некоторым стало плохо уже через пару дней после заселения, другим — за день-два до вылета домой.