Российские туристы пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом

Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецком регионе Анталья. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.



Авария произошла в курортном поселке Белдиби. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дорожное препятствие. В результате пострадали 14 граждан России. Их всех доставили в местные больницы с травмами легкой и средней степени тяжести.

«Погибших и тяжело пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле Xanadu Makadi Bay в Египте. На симптомы ротавируса — сильную тошноту, рвоту, высокую температуру и слабость — пожаловались 37 человек. Некоторым стало плохо уже через пару дней после заселения, другим — за день-два до вылета домой.
Лидия Пономарева

