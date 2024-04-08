Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

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Электронные платежки за ЖКУ будут распространены по всей территории России — граждане смогут отказаться от использования бумажных счетов. Законопроект подготовила группа депутатов «Единой России» от Краснодарского края.
Документ поддержала комиссия ГД по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ, сообщают «Известия».
Как указано в заключении комиссии, которое имеется в распоряжении информагентства, законопроект создан с целью создания условий для оплаты коммунальных услуг и капитального ремонта альтернативным способом — с помощью получения документов в электронной форме.
Помимо этого, реализация инициативы сможет сэкономить бюджетные средства регионов, отмечает издание.
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Как указано в заключении комиссии, которое имеется в распоряжении информагентства, законопроект создан с целью создания условий для оплаты коммунальных услуг и капитального ремонта альтернативным способом — с помощью получения документов в электронной форме.
Помимо этого, реализация инициативы сможет сэкономить бюджетные средства регионов, отмечает издание.
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Алина Юрчак