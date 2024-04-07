В России начнут отмечать День работника электронной промышленности

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В России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Он будет отмечаться в первое воскресенье октября.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров страны Михаил Мишустин. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале правительства РФ. С инициативой закрепить в календаре дату нового профессионального праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников.
В кабинете министров отметили, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей отечественной экономики. Общее количество работников, занятых на государственных и частных предприятиях отрасли, составляет более трёхсот тысяч человек. Теперь в октябре они будут отмечать свой профессиональный праздник.
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Александр Бойцов