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В России начнут отмечать День работника электронной промышленности

07 апреля 2024, 16:16
Фото: istockphoto/anyaivanova

Фото: istockphoto/anyaivanova

В России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Он будет отмечаться в первое воскресенье октября.


Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров страны Михаил Мишустин. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале правительства РФ. С инициативой закрепить в календаре дату нового профессионального праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

В кабинете министров отметили, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей отечественной экономики. Общее количество работников, занятых на государственных и частных предприятиях отрасли, составляет более трёхсот тысяч человек. Теперь в октябре они будут отмечать свой профессиональный праздник.

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Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
07 апреля 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские военные уничтожили склад ВСУ с переданными странами НАТО безэкипажными катерами, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«С помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен склад, содержащий безэкипажные катера, переданные Украине странами НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.
Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, Российские Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по живой силе и технике украинской армии в 107 районах.

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Землю накроет 198-километровая тень Луны во время солнечного затмения
Астроном Кошман: во время затмения Солнца Луна отбросит на Землю тень шириной 198 км
07 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/Pitris

Тень, которая образуется от Луны во время затмения 8 апреля, будет иметь ширину 198 километров. Об этом агентству ТАСС сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Луна закроет Солнце восьмого апреля. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск.

Максимальная фаза затмения составит 4 минуты 28 секунд. Полную фазу затмения смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

Жители Москвы невооруженным взглядом смогут увидеть корону, образованную вокруг Луны, а также несколько ярких звезд поблизости.

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#солнце
#луна
#затмение
#космос
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Глава МВД Колокольцев сообщил о росте преступности из-за мошенников с Украины
07 апреля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Количество преступлений в последнее время заметно возросло. Во многом это произошло из-за большого количества телефонных аферистов и мошенников в компьютерной сфере, действующих с территории Украины.
Об этом в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что все преступления в IT-сфере относятся к разделу тяжких и особо тяжких. Глава МВД также отметил, что в его ведомстве прекрасно осведомлены и имеют массу подтверждений тому, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине.

По словам министра, там действует сеть специально оборудованных колл-центров, оснащённых всеми технологическими новинками, которые специализируются на обмане российских граждан. Используя передовые наработки в сфере связи, компьютерные технологии и специальные психотехники, мошенники дистанционно завладевают деньгами россиян, заключил Владимир Колокольцев.

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#мошенники
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#интервью
#рф
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В Оренбургской области введён режим ЧС федерального уровня
07 апреля 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Bilanol

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы в Орске и паводков введён режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ущерб жилью от наводнения может составить более 21 миллиарда рублей.
Ситуация в самом Орске остаётся критической, передаёт телеграм-канал SHOT. Подтопления также фиксируются по всему руслу реки Урал, в том числе в Челябинской области и Башкирии. По поручению президента РФ Владимира Путина накануне, 6 апреля в Оренбургскую область вылетел глава министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

В Орске после прорыва дамбы эвакуировано 1 121 человек, среди которых 331 ребёнок. В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека. В настоящее время подтопленными остаются 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий. В посёлке Никель Орского района также проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка.

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#рф
#наводнение
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В Павловском Посаде прошел областной конкурс цирковых коллективов «Парад-Алле»
07 апреля 2024, 12:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Шестого апреля на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский» в пятнадцатый раз состоялся конкурс цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ», сообщает администрация Павлово-Посадского городского округа.
В этом году в программе приняли участие десять любительских цирковых коллективов и исполнителей из девяти городов Подмосковья.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Юные участники конкурса продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив зрителю и высокопрофессиональному жюри сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики.

Прежде сообщалось, что участие в конкурсе примут исполнители из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер.

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#цирк
#павловский посад
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Известному российскому режиссеру вызвали скорую помощь в театр в Москве
Режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театр «У Никитских ворот»
07 апреля 2024, 11:03

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Режиссеру Марку Розовскому вызвали скорую помощь в театре «У Никитских ворот» в Москве.
Согласно информации из Telegram-канала Mash, 3 апреля, в день его 87-летия, художественный руководитель театра потерял сознание во время работы.

Коллеги режиссера вызвали медицинский персонал, который предоставил помощь на месте. По словам близких, его плохое состояние здоровья связано с усталостью. Сейчас Розовский находится дома.

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#telegram
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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
07 апреля 2024, 10:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — говорится в документе.
Прежде сообщалось, что президент России присвоил звания Героя труда пятерым россиянам. В их числе также жители Московской области. Звания Героев труда получили: ученый-химик, академик РАН, учитель со стажем более 60 лет, шахтер. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#матвиенко
#герой
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Воробьев сообщил, что в Подмосковье в программу реновации вошли порядка 140 домов
07 апреля 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В Подмосковье интенсивно реализуется программа реновации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В настоящее время в Московской области около 16 тысяч ветхих домов, в которых живет около миллиона человек. Однако новостройки взамен возводятся, и подмосковная реновация набирает обороты, десятки тысяч жителей старых домов готовятся к переезду.

Клин, Солнечногорск и Щелково – в этих городах уже можно получить жилищный сертификат.

«Не нужно ждать, когда построится дом. Обычно это занимает 18 месяцев, чаще два года. Можно получить сертификат и в любом городе Подмосковья, и по нему приобрести жилье. Порядка 50 тысяч человек у нас будет расселено в ближайшие несколько лет по программе «Аварийное жилье», – рассказал Воробьёв.

Однако губернатор отметил, что большая проблема сейчас – это ветхое жилье.

«Наша задача – это первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить. Для этого у нас заключено более 140 проектов реновации», – подчеркнул Воробьёв.

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Воробьёв сообщил о продолжении работ по ремонту дорожного покрытия
07 апреля 2024, 09:40

Фото: сайт Кремля

В Московской области продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия, в которых принимают участие федеральные подразделения и муниципальные службы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
В разных городах и поселках Подмосковья вторую неделю идут работу по ремонту дорожного покрытия, разрушенного в результате перепадов температур. В настоящее время отремонтировано 110 тысяч дорожных ям.

«Мы работаем согласовано с федеральными подразделениями. Муниципальные службы делают все, что необходимо и во дворе, и в межквартальных проездах. Мы получаем жалобы, обращения жителей. Они для нас важны, потому что они подсказывают приоритетные направления», – сообщил Воробьёв.

Для ремонта дорог направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии, добавил губернатор.

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