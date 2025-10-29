Россияне смогут отправиться в круиз на лайнере «Владимир Жириновский»

29 октября 2025, 10:51

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Петербург для достройки

Фото: iStock/kynny

Четырехпалубный круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встать на достройку на Балтийском заводе. Об этом пишет «Фонтанка.ру».