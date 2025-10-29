Россияне смогут отправиться в круиз на лайнере «Владимир Жириновский»
Четырехпалубный круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встать на достройку на Балтийском заводе. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Теплоход прибыл из Астраханской области, где строился на заводе почти десять лет. Лайнер «Владимир Жириновский» рассчитан на перевозку до 300 пассажиров.
В перспективе его планируется использовать для маршрутов в Черное, Азовское, Средиземное и Красное моря. На борту будут расположены бары и рестораны, спа-салон, тренажерный зал, бассейны и два лифта.
Спуск лайнера на воду запланирован на следующий год — к 80-летнему юбилею Владимира Жириновского, основателя ЛДПР.
