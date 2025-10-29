Ученые предупредили о магнитных бурях
ИКИ РАН: на Земле в среду ожидаются слабые магнитные бури
В среду, 29 октября 2025 года, Землю ожидают геомагнитные возмущения.
Это связано с воздействием корональной дыры на Солнце. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале сообщает о возможности слабых бурь. Специалисты отмечают, что накануне геомагнитная обстановка была слабо возмущенной. Вспышечная активность оставалась спокойной. Однако влияние плазмы из корональной дыры может изменить ситуацию.
Эти явления представляют собой временные изменения в магнитном поле Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты.
