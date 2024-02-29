Россияне смогут получить налоговый вычет за сдачу ГТО и диспансеризацию

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Налоговые вычеты смогут получить россияне, которые на плановой основе проходят диспансеризацию или сдают нормы ГТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Отмечается, что такая возможность станет доступна с 2025 года.
Говоря о введении такой меры, Путин добавил: «Бросай пить — вставай на лыжи».
Также в ходе своего выступления глава государства анонсировал рост налогового вычета на второго, третьего и последующих детей. Так, вычет на второго ребёнка вырастет до 2,8 тысяч рублей, а на третьего и следующих – до 6 тысяч рублей.
Кроме того, с 350 до 450 тысяч рублей повысится размер годового дохода тех граждан, которым полагается вычет.
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Говоря о введении такой меры, Путин добавил: «Бросай пить — вставай на лыжи».
Кроме того, с 350 до 450 тысяч рублей повысится размер годового дохода тех граждан, которым полагается вычет.
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Анастасия Чинкова