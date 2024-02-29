В России расширят программы социальной газификации по поручению Путина

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В России необходимо расширить программы социальной газификации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что граждане страны смогут получить современное, экологически чистое газовое оборудование благодаря государственным субсидиям. Это оборудование российского производства, добавил Путин.
Также президент подчеркнул, что в настоящее время многие россияне до сих пор покупают уголь, поэтому важно оперативно решить эту проблему.
В первую очередь поддержку получат наиболее нуждающиеся семьи.
На реализацию данной программы из государственного бюджета выделено около 32 миллиардов рублей, подчеркнул Путин.
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Также президент подчеркнул, что в настоящее время многие россияне до сих пор покупают уголь, поэтому важно оперативно решить эту проблему.
На реализацию данной программы из государственного бюджета выделено около 32 миллиардов рублей, подчеркнул Путин.
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Анастасия Чинкова