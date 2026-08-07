Школьники Москвы сфотографируют затмение 12 августа с мыса Челюскин
Московские школьники и студенты колледжей, участвующие в Большой арктической экспедиции, 12 августа проведут уникальные наблюдения за солнечным затмением с мыса Челюскин — самой северной точки Евразии. Полученные снимки астрономического явления передадут ученым для дальнейшего анализа. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя экспедиции по науке, полярный путешественник Иван Смирнов.
Как ранее рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в составе группы — 14 столичных учащихся. Экспедицию организовали в формате научного волонтерства: молодые исследователи помогут собрать данные для 11 российских научных институтов по 14 направлениям.
По словам Смирнова, главным событием программы станет солнечное затмение, которое ожидается вечером 12 августа. В условиях продолжающегося полярного дня участники смогут наблюдать его над акваторией Северного Ледовитого океана — ожидается, что диск Луны закроет 99% солнечной поверхности.
Перед походом экспедиционная группа консультировалась с астрономами и специалистами по атмосферным явлениям. Ученые рекомендовали использовать зеркальную камеру с определенными параметрами съемки — частотой кадров и экспозицией, чтобы полученная информация имела научную ценность.
Смирнов также отметил, что Таймыр является лучшей точкой в России для наблюдения полной фазы затмения. Для сравнения, жители Москвы смогут увидеть лишь незначительную частную фазу продолжительностью около десяти минут (с 20:03 до 20:13), когда Луна закроет всего один процент солнечного диска. Помимо астрономических исследований, каждый участник везет с собой до двух килограммов оборудования и материалов для отбора проб по заказу российских научных организаций.
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