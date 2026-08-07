Школьники Москвы сфотографируют затмение 12 августа с мыса Челюскин

07 августа 2026, 16:13

Фото: istockphoto/Pitris

Московские школьники и студенты колледжей, участвующие в Большой арктической экспедиции, 12 августа проведут уникальные наблюдения за солнечным затмением с мыса Челюскин — самой северной точки Евразии. Полученные снимки астрономического явления передадут ученым для дальнейшего анализа. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя экспедиции по науке, полярный путешественник Иван Смирнов.