Россияне смогут узнать адреса защитных сооружений онлайн
На «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах по всей России
Информация о местоположении защитных сооружений гражданской обороны станет доступна для всех россиян на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Жители Белгородской области уже имеют доступ к этой информации в своих личных кабинетах.
МЧС совместно с Минцифры планируют расширить этот сервис на все регионы России. В личном кабинете появится специальная вкладка с информацией о ближайшем убежище, где можно будет временно разместиться в случае чрезвычайной ситуации.
Также ведомство планирует информировать граждан об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.
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