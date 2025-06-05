Россияне смогут узнать адреса защитных сооружений онлайн

На «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах по всей России
Фото: Istock/Tippapatt

Информация о местоположении защитных сооружений гражданской обороны станет доступна для всех россиян на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Жители Белгородской области уже имеют доступ к этой информации в своих личных кабинетах.



МЧС совместно с Минцифры планируют расширить этот сервис на все регионы России. В личном кабинете появится специальная вкладка с информацией о ближайшем убежище, где можно будет временно разместиться в случае чрезвычайной ситуации.

Также ведомство планирует информировать граждан об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

Виктория Иванченко

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