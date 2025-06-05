Россияне смогут узнать адреса защитных сооружений онлайн

05 июня 2025, 11:06

На «Госуслугах» появится информация о бомбоубежищах по всей России

Фото: Istock/Tippapatt

Информация о местоположении защитных сооружений гражданской обороны станет доступна для всех россиян на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Жители Белгородской области уже имеют доступ к этой информации в своих личных кабинетах.