Вузы России готовятся принять больше студентов в 2025 году и сменить состав экзаменов

Фото: iStock/SeventyFour
К 20 января 2025 года все российские университеты утвердили правила приема и количество мест на контрактной основе, согласно приказу Минобрнауки, сообщает ТАСС.
В учебном году 2025–2026 ожидается значительное увеличение числа бюджетных и платных мест, которое, как предполагается, превысит 619,1 тысячи.
Особенное внимание уделено инженерным и техническим направлениям. С 2026 года физика станет обязательным вступительным экзаменом для всех инженерных специальностей, а в некоторых вузах, таких как МГТУ, альтернативные дисциплины для этих программ исключены.
Для ряда программ также больше не требуется сдавать иностранный язык.
Некоторые университеты уже заявили об увеличении числа мест. Так, в РАНХиГС бюджетных мест стало больше на 11%, а в РЭУ им. Плеханова общее количество мест выросло на 18%. Эти изменения направлены на поддержку стратегической цели по улучшению качества образования и удовлетворению спроса на специалистов в ключевых областях.
Читайте также:
Россиянам напомнили, что пенсия некоторых пенсионеров вырастет в феврале
Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»
Спасатели достали трех пропавших подростков из Саблинских пещер
Особенное внимание уделено инженерным и техническим направлениям. С 2026 года физика станет обязательным вступительным экзаменом для всех инженерных специальностей, а в некоторых вузах, таких как МГТУ, альтернативные дисциплины для этих программ исключены.
Для ряда программ также больше не требуется сдавать иностранный язык.
Некоторые университеты уже заявили об увеличении числа мест. Так, в РАНХиГС бюджетных мест стало больше на 11%, а в РЭУ им. Плеханова общее количество мест выросло на 18%. Эти изменения направлены на поддержку стратегической цели по улучшению качества образования и удовлетворению спроса на специалистов в ключевых областях.
Читайте также:
Россиянам напомнили, что пенсия некоторых пенсионеров вырастет в феврале
Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»
Спасатели достали трех пропавших подростков из Саблинских пещер
Мария Моисеева