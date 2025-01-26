Вузы России готовятся принять больше студентов в 2025 году и сменить состав экзаменов

Мать 25-летнего Сучира Баладжи, являвшимся одним из ведущих программистов, который участвовал в создании чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, обвинила компанию OpenAI в гибели своего сына. Об этом она заявила в беседе с журналистом Такером Карлсоном.