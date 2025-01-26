Россиянам напомнили, что пенсия некоторых пенсионеров вырастет в феврале

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В феврале 2025 года некоторые категории российских пенсионеров получат увеличение пенсий, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прибавка будет начислена работающим пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в январе, а также гражданам, достигшим 80-летнего возраста.
Для последней категории фиксированная выплата вырастет в два раза и составит почти 17,5 тысячи рублей.
Ранее, с 1 января, страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3 процента. Этот рост был рассчитан на основе прогнозируемого уровня инфляции.
Также уже сообщалось, что пенсию снова будут индексировать в феврале 2025 года. Причина — инфляция за прошлый год оказалась выше, чем ожидали аналитики.
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Для последней категории фиксированная выплата вырастет в два раза и составит почти 17,5 тысячи рублей.
Ранее, с 1 января, страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3 процента. Этот рост был рассчитан на основе прогнозируемого уровня инфляции.
Также уже сообщалось, что пенсию снова будут индексировать в феврале 2025 года. Причина — инфляция за прошлый год оказалась выше, чем ожидали аналитики.
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Мария Моисеева