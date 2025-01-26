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Россиянам напомнили, что пенсия некоторых пенсионеров вырастет в феврале

Профессор Виноградов: в феврале 80-летних граждан ждет увеличение пенсий
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В феврале 2025 года некоторые категории российских пенсионеров получат увеличение пенсий, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прибавка будет начислена работающим пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в январе, а также гражданам, достигшим 80-летнего возраста.

Для последней категории фиксированная выплата вырастет в два раза и составит почти 17,5 тысячи рублей.



Ранее, с 1 января, страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3 процента. Этот рост был рассчитан на основе прогнозируемого уровня инфляции.

Также уже сообщалось, что пенсию снова будут индексировать в феврале 2025 года. Причина — инфляция за прошлый год оказалась выше, чем ожидали аналитики.

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#права
#рост
#пенсионеры
Вузы России готовятся принять больше студентов в 2025 году и сменить состав экзаменов
ТАСС: В РФ вузы увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов
26 января 2025, 04:56

Фото: iStock/SeventyFour

К 20 января 2025 года все российские университеты утвердили правила приема и количество мест на контрактной основе, согласно приказу Минобрнауки, сообщает ТАСС.
В учебном году 2025–2026 ожидается значительное увеличение числа бюджетных и платных мест, которое, как предполагается, превысит 619,1 тысячи.

Особенное внимание уделено инженерным и техническим направлениям. С 2026 года физика станет обязательным вступительным экзаменом для всех инженерных специальностей, а в некоторых вузах, таких как МГТУ, альтернативные дисциплины для этих программ исключены.

Для ряда программ также больше не требуется сдавать иностранный язык.

Некоторые университеты уже заявили об увеличении числа мест. Так, в РАНХиГС бюджетных мест стало больше на 11%, а в РЭУ им. Плеханова общее количество мест выросло на 18%. Эти изменения направлены на поддержку стратегической цели по улучшению качества образования и удовлетворению спроса на специалистов в ключевых областях.

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#физика
#правила
#язык
#минобрнауки
#ранхигс
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​Следствие установило местонахождение актера-иноагента Смольянинова*
ТАСС: СК установил местонахождение сбежавшего из РФ актера-иноагента Смольянинова*
26 января 2025, 02:57

Фото: iStock/simpson

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова*, сообщает ТАСС. Однако в какой именно стране находится артист, официально не уточняется.
Ранее Смольянинов* был заочно арестован по обвинению в распространении фейков об армии и возбуждении ненависти, а также объявлен в международный розыск.

Дело против актера было возбуждено еще в январе 2023 года. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ. Срок предварительного следствия недавно продлили до 26 апреля.

Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей
Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей
После начала специальной военной операции Смольянинов* покинул Россию, стал активно критиковать политику властей и даже заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Актер делал серьезные антироссийские заявления, включая поддержку возможного ядерного удара по РФ.

Артур Смольянинов* известен по ролям в таких фильмах, как «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless».

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В ЦРУ заключили, что утечка вируса COVID-19 пошла из лаборатории в Китае

*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
#суд
#актёр
#следователи
#розыск
#ук
#рф
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В ЦРУ заключили, что утечка вируса COVID-19 пошла из лаборатории в Китае
NYT: ЦРУ опубликовало данные об утечке COVID-19 из ​лаборатории в Ухане
26 января 2025, 00:36

Фото: iStock/peterschreiber.media

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает, что пандемия COVID-19 началась из-за утечки вируса из лаборатории в Китае. В доказательство этого был опубликован новый аналитический доклад, сообщила газета The New York Times.
Ранее в течение нескольких лет ЦРУ не делало окончательных выводов о происхождении вируса. Не хватало информации для установления, произошёл ли COVID-19 от животного естественным путём или стал результатом лабораторной утечки в Ухане.

Изменение позиции ЦРУ связано с новым, более тщательным, анализом уже имеющихся данных, а не с появлением новой разведывательной информации.

Этот пересмотр данных начался ещё при администрации бывшего президента США Джо Байдена и завершился после назначения Джона Рэтклиффа новым директором ЦРУ. Ранее Рэтклифф выступал за наказание Китая за сокрытие данных о происхождении COVID-19.

«Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений», — уточнили в The New York Tmes.
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#вирус
#сша
#пандемия
#лаборатории
#расследование
#covid-19
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В США мужчина вернул в библиотеку книгу Хемингуэя спустя 56 лет
25 января 2025, 22:54

Фото: iStock/ Kenishirotie

Книга Хемингуэя, которую взяли на руки больше полувека назад, вернулась в одну из американских библиотек, сообщило агентство UPI.
Экземпляр романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» вернули в библиотеку штата Коннектикут с большим опозданием. К книге была приложена записка, которая объясняла причину задержки, еще забывший вернуть роман выписал чек, покрывающий стоимость книги.

«Я родился и вырос в Гринвиче, а в 1980 году моя семья переехала на север штата Нью-Йорк. Недавно я перебирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, я надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо», — гласил текст записки.

Работники библиотеки выразили благодарность американцу через социальные сети. Они подчеркнули, что, к счастью, у них больше нет просроченных штрафов.

«Спасибо бывшему владельцу, который прислал нам эту книгу по почте, включая чек на замену ее на более новую копию», — обратили внимание представители библиотеки.

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#библиотеки
#социальные сети
#расходы
#работники
#сша
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Мама ведущего программиста по разработке ChatGPT обвинила OpenAI в его кончине
25 января 2025, 22:40

Фото: iStock/ Artem_Furman

Мать 25-летнего Сучира Баладжи, являвшимся одним из ведущих программистов, который участвовал в создании чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, обвинила компанию OpenAI в гибели своего сына. Об этом она заявила в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Тело молодого программиста нашли в его собственной квартире через некоторое время после того, как дал разоблачающее интервью против компании OpenAI о ее деятельности и незаконном использовании выложенных в Сеть материалов для создания чат-бота.

Мама Сучира Баладжи полагает, что программиста убили по заказу компании и, судя по всему, по личном распоряжению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

«У моего сына были документы против OpenAI. Они напали на него и убили», — обратила внимание мать погибшего программиста в интервью.

Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.

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#убийство
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Daily Mail: спрос на услуги проституток вырос во время проведения ВЭФ в Давосе
25 января 2025, 22:19

Фото: iStock/ Motortion

Спрос на услуги проституток увеличился за время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, проинформировала британская газета Daily Mail.
«Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток», — отмечалось в материале.

Представитель компании по оказанию эскорт-услуг обратил внимание, что в 2025 году примерно 300 женщин и транс-женщин* заказали в Давосе и поблизости города. В 2024 году таких заказов было 170.


Авторы публикации уточнили, что влиятельные клиенты переживают о том, чтобы все оставалось в секрете, из-за этого теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые составляются на английском языке.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума являетс профессор Женевского университета Клаус Шваб.

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#проституция
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Упрямый житель Китая не стал покидать дом и остался жить посреди трассы
25 января 2025, 22:06

Фото: iStock/ XiXinXing

Житель Китая не захотел съезжать из дома, который располагался на пути строительства новой автомобильной магистрали. В итоге дорогу пришлось прокладывать вокруг его жилища, сообщила газета The Sun.
Авторы материала отметили, что власти предал агли жителю гражданину Китая Хуану Пиню из округа Цзясин заплатить 220 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей), и даже ряд квартир на выбор. Однако после долгих переговоров мужчина отказался от условий, вместе с внуком он продолжил жить в своём доме.

В настоящий момент вокруг его жилища располагаются высокие стены, а крыша находится практически на уровне со строящейся трассой — её собираются открыть весной. Житель Китая поделился, что шум стройки, пыль и грязь доставляют ему достаточно неудобств. Однако потом он смягчил свою позицию.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные условия сноса. Я немного сожалею об этом», — рассказал мужчина.

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#китай
#трасса
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Теперь в метро нельзя провозить животных без клетки
25 января 2025, 21:40

Фото: iStock/ spacedrone808

Правила пользования Московским метрополитеном обновились. О них 25 января сообщили Tелеграм-канале «Дептранс Москвы».
Изменения коснулись перевозки животных, велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). После введения нововведений такие колесные устройства, за исключением детских, можно транспортировать лишь в специальных чехлах, чтобы они не оставляли грязь в салоне и не пачкали вещи других пассажиров. А спуститься в метро с питомцами позволят лишь если они будут в клетках, специальных сумках или контейнерах, исключение — собаки-поводыри.

Остальные изменения тоже касаются СИМ: теперь по территории метрополитена и по подземным переходам запрещено передвигаться на мопедах, самокатах, моноколесах, сегвеях, гироскутерах, роликовых коньках — это представляет угрозу как для самих владельцев транспортных средств, так и для пеших пассажиров.

Еще в ведомстве запретили слушать музыку и смотреть видео без наушников.

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#метро
#изменения
#перевозки
#москва
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На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль
25 января 2025, 19:49

Фото: istockphoto/Apriori1

На Крымском мосту введён сплошной паспортный контроль в отношении тех, кто въезжает на территорию республики. Специальные службы региона проводят антитеррористические мероприятия.
Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма. Паспорт можно предъявить как в оригинале, так в электронном виде, через портал «Госуслуг», уточнил он в своём телеграм-канале. Основанием для усиления контроля замминистра назвал указ президента РФ Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае.

Кроме того, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев бессрочно ввёл в регионе повышенный «жёлтый» уровень террористической опасности. Такой же уровень террористической угрозы бессрочно действует на территории Республики Крым с апреля 2022 года.

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