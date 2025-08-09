В Госдуме рассматривают вопрос об отмене домашнего задания в школах
Большинство депутатов Госдумы признают, что современные школьники испытывают чрезмерную нагрузку – в среднем они посвящают учёбе по 8–10 часов в день. На это обратил внимание председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Парламентарии уже направили обращение в Правительство с просьбой рассмотреть этот вопрос. Однако конкретных предложений по снижению нагрузки пока не разработано.
В следующем месяце планируется вернуться к обсуждению проблемы школьной перегрузки.
В связи с этим предлагается обсудить и тему отмены домашних заданий – вопрос, который активно обсуждается среди родителей и педагогов. Одной из причин становится широкое использование технологий искусственного интеллекта и доступ к готовым решениям в интернете, что превращает выполнение домашних заданий в формальность и пустую трату времени.
В мире существуют разные подходы к самостоятельной работе школьников после уроков. Например, во многих странах домашние задания имеют исследовательский и творческий характер, что помогает развивать навыки глубокого изучения и формирует критическое мышление.
По мнению депутатов, дети должны развиваться, а не просто искать готовые ответы с помощью программ и ИИ.
