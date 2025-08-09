В Госдуме рассматривают вопрос об отмене домашнего задания в школах

09 августа 2025, 14:21

Володин предложил рассмотреть вопрос об отмене домашнего задания для учеников

Фото: iStock/Motortion

Большинство депутатов Госдумы признают, что современные школьники испытывают чрезмерную нагрузку – в среднем они посвящают учёбе по 8–10 часов в день. На это обратил внимание председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.