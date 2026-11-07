Единые учебники для колледжей введут в России
С 1 сентября следующего года организации среднего профессионального образования (СПО) начнут учить по единым государственным учебникам по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, которые приводит ТАСС, новые пособия введут сразу по всем шести предметам. Ранее глава ведомства рассказывал, что число подающих документы в колледжи в стране выросло с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек. Он уточнил, что в этом году в колледжи поступили 63% девятиклассников и 12% одиннадцатиклассников.
До этого Кравцов также высказывался о продолжительности отдыха школьников. По его мнению, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней. Такой срок, пояснял министр, рассчитан на полноценное восстановление детей — за это время они успевают как следует отдохнуть и набраться энергии перед возвращением к учебе.
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