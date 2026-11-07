Единые учебники для колледжей введут в России

07 ноября 2026, 04:24

Кравцов: колледжи перейдут на единые учебники с 1 сентября 2027 года

Фото: iStock/jovan_epn

С 1 сентября следующего года организации среднего профессионального образования (СПО) начнут учить по единым государственным учебникам по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.