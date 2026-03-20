Россияне стали чаще освящать квартиры после появления «схемы Долиной»
На рынке недвижимости растёт спрос на освящение жилья перед покупкой или продажей. Об этом сообщил «Абзацу» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
По его словам, причиной стала повышенная тревожность участников сделок на фоне резонансных историй с мошенничеством, в том числе дела певицы Ларисы Долиной. Такие случаи заставляют людей искать дополнительные способы «подстраховаться».
Если раньше освящение квартиры чаще проводили уже после покупки, то теперь всё больше россиян делают это заранее — перед заключением сделки. Продавцы надеются быстрее и успешнее реализовать жильё, а покупатели — обезопасить себя и будущее проживание.
Эксперт отметил, что эта практика дополняет стандартные меры проверки: консультации с юристами, риелторами и тщательный анализ документов. По его оценке, число обращений к священнослужителям действительно увеличилось. При этом освящение жилья рассматривается скорее как психологическая поддержка, помогающая снизить стресс при совершении сделок.
Читайте также: