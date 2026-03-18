«Это не интересует»: Лариса Долина раскрыла, как обезопасила себя от мошенников
Певица Лариса Долина сообщила, что поставила специальные программы от мошенников
Народная артистка России Лариса Долина поделилась с изданием «КП-Петербург» подробностями своей стратегии безопасности от киберпреступников.
Певица призналась, что столкнулась с активностью злоумышленников и приняла основательные меры.
«Поставила серьёзные программы, которые блокируют звонки и сообщения с незнакомых номеров. Возможно, кто-то и пишет, но меня это не интересует», — сообщила артистка.По словам Ларисы Александровны, она старается не оставлять мошенникам ни единого шанса на взаимодействие. Кроме того, Долина наняла больше телохранителей.
Накануне стало известно, что Лариса Долина вновь стала востребованной после громкого скандала с квартирой, однако она отказалась от идеи стать режиссёром театра.