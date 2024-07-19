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Россияне стали чаще покупать подержанные электроавтомобили

«Автостат»: продажи подержанных электроавтомобилей выросли на 10%
19 июля 2024, 13:24
Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

В России выросли продажи подержанных электроавтомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Отмечается, что за первое полугодие 2024 года в России было продано 5164 подержанных электроавтомобиля. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост продаж составил 10%.

Около 60% рынка таких автомобилей пришлось на марки Nissan (37%) и Tesla (21%). Также популярностью среди россиян пользуются китайские марки Zeekr и Hongqi, и немецкий Volkswagen.



Ранее сообщалось, что самым продаваемым новым электроавтомобилем в России стал Zeekr 001. Он поставляется в Россию параллельным импортом и стоит 4,5 млн рублей.

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#продажа
В Ростовской области объявили о новых временных отключениях электричества
Губернатор Голубев сообщил о новых временных отключениях в Ростовской области
19 июля 2024, 13:00

Фото: iStock/jitendrajadhav

Жителей Ростовской области предупредили о новых временных отключениях электроэнергии из-за дефицита мощности. Об этом написал губернатор региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что энергетики сообщили о дефиците мощностей в объединённой энергосистеме, а также перегрузе сетей из-за экстремально высокого потребления. В связи с этим принято решение о продлении отключений.

Команды на отключение электроэнергии поступают от системного оператора Единой энергетической системы.

Голубев добавил, что поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для подачи электричества в объекты жизнеобеспечения, а также подвоз воды по заявкам жителей.

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#ростовская область
#электричество
#отключение
#сбой
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Священник Савченко объяснил, можно ли православным кремировать усопших
Священник Савченко: православным не следует завещать кремацию своего тела
19 июля 2024, 12:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Священник храма святителя Петра митрополит Московский Николай Савченко рассказал о позиции православной церкви в отношении кремации усопших. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Савченко отметил, что для православного верующего кремация — это уничижение традиционного христианского способа похорон и пренебрежительное отношение к своему мертвому телу.

«Сжечь свое тело — это как колоть его наркотиками или заливать алкоголем», — цитирует священника Общественная Служба Новостей.

Уточняется, что современная церковь хоть и призывает верующих придерживаться традиционного погребения в земле, однако при этом все же отпевает кремированных и не осуждает их. По словам священника, человеку все же не следует завещать себя кремировать, так как это считается грехом.

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#церковь
#священник
#похороны
#смерть
#религия
#христиане
#православие
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В Ингушетии проведут форум некоммерческих организаций «Магас-2024»
19 июля 2024, 12:50

Фото: пресс-служба форума

Международный форум некоммерческих организаций «Магас-2024» будет проходить в столице Ингушетии с 28 июля по 1 августа, участие в нём примут 120 представителей различных общественных организаций из десяти стран, сообщает пресс-служба Комитета по делам молодёжи Республики Ингушетия.
«Целью форума является повышение эффективности взаимодействия между общественными организациями для решения актуальных социальных проблем», — отмечается в сообщении.
Темами мероприятия станет развитие внутреннего туризма, социальное проектирование, молодёжная политика, волонтёрство, использование искусственного интеллекта для нужд общественных организации и пр.

В рамках форума будут работать секции, проходить лекции и круглые столы. Кроме того, для участников организуют мастер-классы, экскурсии и прочие культурно-досуговые мероприятия.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 21 июля на платформе «Молодёжь России».

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#ингушетия
#нко
#молодёжь
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Ученые раскрыли, к какому смертельному заболеванию приводит недостаток сна
19 июля 2024, 12:38

Фото: istockphoto / demaerre

Исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.
«Ученые наблюдали за 84 тысячами человек в течение семи с половиной лет и обнаружили, что даже незначительные отклонения от обычного графика сна, примерно на час от ночи к ночи, могут повысить вероятность заболевания. Особенно высок риск у тех, кто спит менее шести часов в сутки. Эти результаты являются серьезным предупреждением для всех, кто пренебрегает здоровым сном», — поделились в ведомстве.

Позже в рамках исследования планируется увеличить число участников, включив в него больше молодых людей и представителей различных рас. Это позволит лучше понять, какие группы населения находятся в группе риска из-за нарушений сна.

Здоровый сон является ключевым фактором в поддержании общего здоровья. Рекомендуется соблюдать регулярный режим сна для восстановления организма и нормального обмена веществ.

На сегодняшний день диабет 2-го типа входит в десятку ведущих мировых причин смерти и инвалидности. По прогнозам, число людей с этим хроническим заболеванием во всем мире к 2050 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,3 миллиарда.
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#ученые
#сон
#человек
#режим
#заболевания
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Малярия и желтая лихорадка: Врач раскрыл, какие насекомые переносят страшные инфекции
Врач Кузьменко: насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку
19 июля 2024, 12:36

Фото: Istockphoto/Kwangmoozaa

Лето — это не только солнце, жара и зной, но и насекомые, которые, казалось бы, поджидают нас на каждом углу. Многие люди панически боятся встретиться с ними лицом к лицу, но так ли это страшно на самом деле?
Врач-терапевт Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России единственное насекомое, представляющее угрозу для людей, — клещ.
«Клещи угрожают энцефалитом или болезнью Лайма. Защититься от этого очень просто — сделать прививку. Есть экстренная вакцинация, которая в течение двух недель делается. Если укусил клещ, то его нужно посадить в банку и отнести в инфекционное отделение. Но волков бояться — в лес не ходить, не стоит сходить с ума по этому поводу», — сказал эксперт.

Он добавил, что насекомые редко являются переносчиками инфекций, однако в некоторых странах такие случаи все-таки зафиксированы.

«Если человек летит в страны Африки или в Южную Америку, то там насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку. От желтой лихорадки есть вакцина, ее нужно сделать перед тем, как туда лететь», — сообщил специалист.

По его словам, даже большие комары, которые, казалось бы, особенно окучивают нас в теплые летние вечера, не страшны.

«Большие комары — это самцы, они безобидны. Комары-самки кусают для того, что напиться крови и отложить яйца, а самцы просто летают, садятся, оплодотворяют самку и все. У нас раньше ходили в деревнях слухи, что большие комары — это якобы малярийные, но это просто страшилки», — поделился врач.

Про появившихся в Москве ос-пелопей и гигантов Филипп Кузьменко тоже высказался, уверив, что они не приносят никакого вреда.

«Осы не являются переносчиками вирусов и инфекций. Единственное — на них у некоторых людей развивается аллергическая реакция, и в этом случае нужно внимательно следить за признаками: начинаете задыхаться, краснеет шея и лицо. Это сложно пропустить. Тогда нужно сразу обращаться в скорую помощь. Они приедут и сделают укол. А если оса укусила не первый раз, то можно помазать спиртом или антисептиком и выпить таблеточку ибупрофена», — заключил терапевт.

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#человек
#терапевт
#болезнь
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На Савёловском направлении 20-21 июля пустят компенсационные автобусы
19 июля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Компенсационные автобусы запустит Центральная пригородная пассажирская компания на Савёловском направлении в ближайшие выходные — 20 и 21 июля — в связи с временным изменением расписания электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«20 июля компенсационный автобус отправится от станции Большая Волга в Дубне в 8:00 со следующими остановками: 8:07 — Карманово, 8:12 — 2-й участок, 8:17 — Мельдино-1, 8:25 — Темпы, 8:35 — платформа Запрудня, 8:50 — станция Вербилки, 9:30 — автовокзал Дмитров. А 21 июля автобус проследует по тому же маршруту и расписанию, но отправится в 7:50 от станции Дубна», — говорится в сообщении.
Кроме того, 20 и 21 июля компенсационные автобусы будут ездить от станции МЦД Лобня (отправление в 8:00) с остановкой на станции МЦД Долгопрудная в 8:25 и прибытием к станции метро «Физтех» в 8:35. Кроме того, автобусы будут отправляться от станции Катуар в 7:35 до метро «Физтех» (прибытие в 8:10).

Для проезда на компенсационном автобусе нужно будет предъявить проездной документ на электричку.

В компании отметили, что реальное время отправления автобусов будет зависеть от ситуации на дорогах.

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#лобня
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Певица Алсу рассказала, как ее дети отреагировали на новость о разводе родителей
19 июля 2024, 12:12

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Алсу рассказала, что скрывать информацию от своих детей о разводе было бы бесполезно. Они все знают и поддерживают. Об этом пишет портал SPB.KP.RU.
«Они взрослые, 16 — 18 лет, как их оградишь? Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и мое сердце. Все знают и поддерживают», — сказала она.

Певица попросила не переживать журналистов за нее. По ее словам, 40 лет — только начало.

Ранее сообщалось, что в конце мая Алсу подала на развод с миллиардером Яном Абрамовым. Пара прожила в браке 18 лет – с 2006 года. У них трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 6-летний Рафаэль. Слухи об изменах мужа начали появляться после рождения сына. Предполагаемой любовницей стали называть 28-летнюю модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову, которую многие пользователи посчитали внешне очень похожей на Алсу.

Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#певица
#развод
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В Минцифры РФ высказались о ситуации со сбоем у Microsoft
Минцифры: сбой у Microsoft указывает на важность импортозамещения ПО
19 июля 2024, 12:10

Фото: iStock/jewhyte

Ситуация с глобальным сбоем у Microsoft указывает на значимость импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО), в первую очередь – на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минцифры России.
Ранее сообщалось, что в корпорации произошёл глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков. Из-за этого серьёзно пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. В настоящее время сервисы восстанавливаются.

В Минцифры подчеркнули, что в данный момент о сбоях систем в российских аэропортах информации не поступало. Это в очередной раз показывает значимость перехода на отечественное ПО.

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#сбой
#минцифры
#россия
#импортозамещение
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«Мутные конторки»: в Госдуме рассказали о наживающихся на семьях бойцов СВО юристах
Депутат ГД Иванов: недобросовестные юристы наживаются на семьях бойцов СВО
19 июля 2024, 12:04

Фото: iStock/MIND_AND_I

В России организации, оказывающие юридические услуги, наживаются на семьях участников СВО. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Он рассказал, что схема действий этих «мутных конторок» выглядит так: они связывают с близкими участников СВО и предлагают им свои услуги по ценам, в разы превышающим стоимость отказа от защиты своих прав.

Иванов также привёл пример. К нему обратилась жена военного, которой за помощь в решении вопроса о выплатах мужу озвучили сумму в 225 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что в такой стоимости нет ничего противозаконного, однако «совесть-то надо иметь».

В связи с такой проблемой депутат напомнил, что родственники бойцов могут обратиться за юридической помощью в Минобороны, ва военную прокуратуру, к уполномоченным по правам человека в регионах, а также в фонд «Защитники Отечества».

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