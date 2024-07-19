Россияне стали чаще покупать подержанные электроавтомобили

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В России выросли продажи подержанных электроавтомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Отмечается, что за первое полугодие 2024 года в России было продано 5164 подержанных электроавтомобиля. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост продаж составил 10%.
Около 60% рынка таких автомобилей пришлось на марки Nissan (37%) и Tesla (21%). Также популярностью среди россиян пользуются китайские марки Zeekr и Hongqi, и немецкий Volkswagen.
Ранее сообщалось, что самым продаваемым новым электроавтомобилем в России стал Zeekr 001. Он поставляется в Россию параллельным импортом и стоит 4,5 млн рублей.
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Около 60% рынка таких автомобилей пришлось на марки Nissan (37%) и Tesla (21%). Также популярностью среди россиян пользуются китайские марки Zeekr и Hongqi, и немецкий Volkswagen.
Ранее сообщалось, что самым продаваемым новым электроавтомобилем в России стал Zeekr 001. Он поставляется в Россию параллельным импортом и стоит 4,5 млн рублей.
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Анастасия Чинкова