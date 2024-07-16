Утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза

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Утилизационный сбор на ввозимые автомобили в России может быть разово увеличен на 70-85% с 1 октября 2024 года. В дальнейшем планируется проводить его ежегодную индексацию.
Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Сейчас документ должен пройти общественное обсуждение, которое стартует сегодня и продлится до 9 августа. Далее утилизационный сбор будут индексировать на 10-20% каждый год.
Далее до 2030 года размер утилизационного сбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62. Базовая ставка для расчёта сбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель (либо импортёр) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма составит 556,2 тысячи рублей.
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Александр Бойцов