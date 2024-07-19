Трамп пригрозил введением огромных пошлин на китайские автомобили

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Кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп пригрозил ввести огромные пошлины на китайские автомобили. Об этом он заявил в ходе национального съезда Республиканской партии в Милуоки.
Политик заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, может ввести пошли на прибывающие из Китая машины в размере 100-200%.
Также он пообещал, что в первый день на посту президента отменит принятое Джо Байденом требование о том, что большинство продаваемых в Соединённых Штатах автомобилей к 2032 году должны быть оснащены электродвигателем. По его словам, такое решение позволит спасти американскую автомобильную отрасль от полного уничтожения.
Экс-президент напомнил, что китайские автопроизводители строят свои заводы в Мексике, чтобы продавать машины в США. Трамп заявил, что вернёт автопроизводство в США, Если же китайские фирмы будут против, то он введёт такие пошлины, что они не смогут продавать свои авто в США.
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Также он пообещал, что в первый день на посту президента отменит принятое Джо Байденом требование о том, что большинство продаваемых в Соединённых Штатах автомобилей к 2032 году должны быть оснащены электродвигателем. По его словам, такое решение позволит спасти американскую автомобильную отрасль от полного уничтожения.
Экс-президент напомнил, что китайские автопроизводители строят свои заводы в Мексике, чтобы продавать машины в США. Трамп заявил, что вернёт автопроизводство в США, Если же китайские фирмы будут против, то он введёт такие пошлины, что они не смогут продавать свои авто в США.
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Анастасия Чинкова