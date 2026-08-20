Россияне стали чаще покупать подержанную одежду к новому сезону
Россияне стали чаще покупать подержанную одежду и обувь к новому сезону 2026 года. Итоги исследования платформы «Авито» приводит Lenta.ru.
По оценкам аналитиков, доля продаж женской одежды на ресейле выросла с 51 до 53 процентов по сравнению с прошлым годом. Тем временем число покупок мужской обуви с рук увеличилось с 26 до 28 процентов, аксессуаров — с 34 до 36, а сумок, рюкзаков и чемоданов — с 47 до 49.
Заметнее всего на ресейле год к году выросли продажи перчаток и варежек, аксессуаров для волос и женских брюк. Также покупатели активно покупали подержанные женские сабо и мюли, а также мокасины и лоферы.
В целом продажи женской одежды в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го выросли на 38%, а женскую обувь за год приобретали на 32% чаще. Спрос на мужскую одежду вырос на 29 процентов, а на мужскую обувь — на 13%.
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