Самый бюджетный букет к 1 сентября можно составить из ирисов и орхидей
Самыми доступными цветами ко Дню знаний в этом году стали ирисы, тюльпаны, диантусы и орхидеи. Об этом рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина.
В разговоре с Life.ru она уточнила, что в августе веточка ирисов и орхидеи стоит 187 рублей, диантус можно купить за 217 рублей, а за розы, ромашки и альстромерии придется заплатить около 270 рублей за штуку.
«Если бюджет ограничен, можно собрать небольшой букет из диантусов с розами и альстромериями. За три тысячи можно купить классику — 11 роз — или выбрать из множества авторских композиций. Если готовы потратить до пяти тысяч рублей, то я бы советовала дополнить букет подарочным набором или сладостями, например клубникой в шоколаде», — отметила Перетягина.
Тем временем заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT напомнил, что, согласно ст. 575 ГК России, стоимость подарков учителям не должна превышать трех тысяч рублей.
«Таким образом, дарить цветы или небольшие подарки на День знаний можно, но не за то, чтобы учитель в дальнейшем закрывал глаза на хулиганское поведение того или иного ученика или ставил хорошие оценки при плохих знаниях», — отметил юрист.
Он добавил, что дорогие подарки могут посчитать взяткой, если за его вручение от одариваемого ждут встречных обязательств.