Самый бюджетный букет к 1 сентября можно составить из ирисов и орхидей

20 августа 2026, 15:06

Фото: iStock/MaximFesenko

Самыми доступными цветами ко Дню знаний в этом году стали ирисы, тюльпаны, диантусы и орхидеи. Об этом рассказала руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вероника Перетягина.





В разговоре с Life.ru она уточнила, что в августе веточка ирисов и орхидеи стоит 187 рублей, диантус можно купить за 217 рублей, а за розы, ромашки и альстромерии придется заплатить около 270 рублей за штуку.





«Если бюджет ограничен, можно собрать небольшой букет из диантусов с розами и альстромериями. За три тысячи можно купить классику — 11 роз — или выбрать из множества авторских композиций. Если готовы потратить до пяти тысяч рублей, то я бы советовала дополнить букет подарочным набором или сладостями, например клубникой в шоколаде», — отметила Перетягина.

«Таким образом, дарить цветы или небольшие подарки на День знаний можно, но не за то, чтобы учитель в дальнейшем закрывал глаза на хулиганское поведение того или иного ученика или ставил хорошие оценки при плохих знаниях», — отметил юрист.