Россияне стали чаще пополнять коллекции винилом

12 октября 2026, 07:23

Фото: iStock/gbh007

Продажи виниловых пластинок в России за год увеличились на 10%, сообщил руководитель направления товаров длительного пользования Денис Ширяев. Средняя цена одного релиза достигла 6,4 тыс. рублей.





В беседе с «Газетой.Ru» в «Мегамаркете» уточнили, что пластинки формируют 70% заказов в этой категории. Оставшаяся часть приходится на проигрыватели и сопутствующие товары.



Чаще всего россияне покупают записи классического и русского рока. В число популярных направлений вошли электронная музыка, джаз и саундтреки. Главными покупателями остаются мужчины от 35 до 54 лет: они оформляют примерно девять из десяти заказов на винил.



Женщины активнее представлены среди покупателей проигрывателей — на них приходится почти треть продаж техники. Во время сезонного подъема спроса клиенты обычно кладут в корзину две или три пластинки.



Большинство заказов относится к дорогим изданиям. Почти 80% проданного винила стоит более 5 тыс. рублей, а доля позиций дешевле 3 тыс. рублей не превышает 2%. Цветные диски встречаются примерно в каждом четвертом заказе. Лидирует синий винил, следом идут оранжевые и салатовые варианты.





«Для покупателей пластинка — это способ послушать любимый альбом и предмет коллекции, где важны издание, оформление и даже цвет винила. Такой формат ценят за сам опыт прослушивания», — сказал Ширяев.