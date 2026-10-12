В Бурятии устроили массовый отстрел медведей
В Бурятии за минувшую неделю устранили угрозу со стороны медведей. Госохотинспекторы совместно с охотничьими бригадами ликвидировали 51 особи, которые представляли опасность для людей, сообщили в республиканской службе по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор).
За семь дней специалисты совершили 85 выездов. Они отработали все поступившие обращения и обследовали проблемные территории. Уничтожению подлежали медведи, которые выходили к населённым пунктам либо обосновывались в непосредственной близости от них, угрожая жизни и здоровью граждан.
Выезды проводились в Северобайкальске, а также в населённых пунктах Северо‑Байкальского, Курумканского, Бичурского, Кабанского, Иволгинского, Закаменского, Баргузинского, Прибайкальского, Заиграевского, Селенгинского и Джидинского районов. С начала периода регулирования численности медведей в республике устранено уже 397 особей.
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