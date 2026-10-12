В Бурятии устроили массовый отстрел медведей

12 октября 2026, 05:58

В Бурятии за неделю ликвидировали более 50 медведей

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

В Бурятии за минувшую неделю устранили угрозу со стороны медведей. Госохотинспекторы совместно с охотничьими бригадами ликвидировали 51 особи, которые представляли опасность для людей, сообщили в республиканской службе по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор).