Мошенники начали использовать схему обмана с детским пособием
Платформа «Мошеловка» предупредила о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на родителей. Как сообщили РИА Новости в пресс‑службе организации, злоумышленники звонят россиянам от имени Социального фонда.
Мошенники заявляют, что в ходе проверки личных счетов якобы выявлены сторонние переводы, из‑за которых могут аннулировать детские пособия. Далее они предлагают «помочь» исключить этот перевод из совокупного дохода и сохранить право на выплаты. Для этого жертву убеждают перевести все сбережения на специальный «необлагаемый транзитный счёт», чтобы средства не попали в отчётность.
В «Мошеловке» подчеркнули, что Социальный фонд никогда не запрашивает переводы на сторонние счета для подтверждения права на пособия. Все вопросы, связанные с оценкой доходов семьи, следует решать только через официальные уведомления на портале «Госуслуги» либо при личном обращении в СФР. Кроме того, категорически не рекомендуется сообщать по телефону коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений.
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