Мошенники начали использовать схему обмана с детским пособием

12 октября 2026, 04:48

Мошенники запугивают россиян аннулированием детского пособия

Фото: iStock/Sadi Maria

Платформа «Мошеловка» предупредила о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на родителей. Как сообщили РИА Новости в пресс‑службе организации, злоумышленники звонят россиянам от имени Социального фонда.