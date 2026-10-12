Названа стоимость домашнего безалкогольного глинтвейна
Приготовление шести бокалов безалкогольного глинтвейна этой осенью потребует около 2352 рублей. Одна порция обойдется в среднем в 392 рубля, подсчитали аналитики программы лояльности «X5 Клуб».
В беседе с «Газетой.Ru» эксперты уточнили, что учли стоимость безалкогольного красного сухого вина, апельсинов, сахара и шести пряностей. В список вошли корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь, кардамон и бадьян.
Самой затратной покупкой станет вино: за 1,5 литра придется заплатить порядка 1,8 тыс. рублей. На 400 граммов апельсинов потребуется 48 рублей, а на 60 граммов сахара — еще 4 рубля.
Среди пряностей дороже всего стоят бадьян и корица — 170 и 156 рублей за нужное для рецепта количество. Расходы на кардамон составят 96 рублей, на мускатный орех — 44 рубля. Имбирь оценили в 22 рубля, сушеную гвоздику — в 12 рублей.
В заведениях бокал глинтвейна стоит от 500 рублей, сообщили в «X5 Клубе». Домашний напиток позволит сберечь около 108 рублей на каждой порции. Для компании из шести человек разница достигнет 648 рублей.
Эксперты отметили, что итоговый чек прежде всего зависит от марки вина. Для напитка не обязательно выбирать дорогую основу, поскольку аромат формируют пряности и фрукты. Снизить стоимость поможет упрощенный рецепт с корицей, гвоздикой и мускатным орехом без бадьяна, кардамона и имбиря.
Читайте также: