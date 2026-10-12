Названа стоимость домашнего безалкогольного глинтвейна

12 октября 2026, 07:17

Шесть порций домашнего безалкогольного глинтвейна оценили в 2352 рубля

Фото: iStock/Victoria Popova

Приготовление шести бокалов безалкогольного глинтвейна этой осенью потребует около 2352 рублей. Одна порция обойдется в среднем в 392 рубля, подсчитали аналитики программы лояльности «X5 Клуб».