Россияне стали чаще проживать в пятизвездочных отелях

02 октября 2025, 16:20

Bronevik.com: россияне стали чаще бронировать пятизвездочные отели

Фото: iStock/NicoElNino

В текущем году спрос россиян на пятизвездочные отели на ноябрьские праздники вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования платформы Bronevik.com.





Отмечается, что 36% россиян забронировали жильё на праздничные и выходные дни в ноябре без звезд со средним чеком 4,5 тыс. рублей за ночь. При этом четверть бронирований приходится на отели категорий три и четыре звезды со средними чеками 5,6 тыс. рублей и 8,8 тыс. рублей за ночь соответственно.



На объекты размещения с одной-двумя звездами пришлось наименьшее число бронирований (6%), со средним чеком около 4,2 тысячи рублей. В целом по России стоимость бронирования туристического жилья на ноябрьские праздники выросла на 5%, достигнув 6,8 тысячи рублей за ночь. Средняя продолжительность проживания составила два дня.



При этом, по информации аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, рекордную сумму на отдых в сентябре потратили два путешественника, которые провели 25 дней в четырёхзвёздочной гостинице в Нью-Йорке.





«Проживание там обошлось им в 2 694 000 рублей, причём в стоимость были включены только завтраки», — приводит RT данные сервисов.

«В Москве двое россиян провели два дня в пятизвёздочном отеле за 360 тыс. рублей, причём питание в эту сумму не входило. Также двое взрослых россиян провели каникулы в Геленджике: на девять дней забронировали номер в пятизвёздочном отеле с завтраками за 356 тыс. рублей», — говорится в материале.