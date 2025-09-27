Россияне массово отравились в элитном отеле на турецком курорте

27 сентября 2025, 10:45

SHOT: В турецком Кемере десятки туристов отравились в пятизвездочном отеле

Фото: iStock/peterscode

Несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции. Двухлетнего малыша из России пришлось экстренно госпитализировать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.