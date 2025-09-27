Россияне массово отравились в элитном отеле на турецком курорте
Несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции. Двухлетнего малыша из России пришлось экстренно госпитализировать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Российская семья проводила отпуск в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort в турецком Кемере. На четвертый день отдыха у ребенка проявились симптомы кишечной инфекции: ночью у него началась сильная рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8 градусов.
Мать мальчика обратилась в клинику Кемера, но, по ее словам, сотрудники медицинского учреждения не спешили оказывать первую помощь. Состояние пострадавшего ухудшилось, и он едва не потерял сознание. Лишь через три часа врачи начали вводить внутривенные препараты, но температура продолжала оставаться высокой. Только на следующий день ребенку стало лучше.
Другие гости отеля также сообщили, что через несколько дней после начала отдыха у них появились похожие симптомы. Люди предполагают, что причиной отравления могла стать некачественная еда в отеле.
