Россияне стали чаще страдать из-за панических атак
Россияне стали на 30% чаще обращаться к психологам с жалобами на панические атаки. Об этом заявил психолог Алексей Сиротин.
По его словам, которые приводит телеграм-канал SHOT, в конце лета пациенты жаловались на учащенное сердцебиение, удушье и головокружение. Причиной стала ранняя осень, которая принесла похолодание, сокращение светового дня и сбивающийся сон.
Это время года также традиционно ассоциируется с началом «нервного сезона» — учебой, дедлайнами и повышенной нагрузкой на работе. У родителей к этому добавляется стресс от сборов детей в школу.
Эксперт отметил, что особенно тяжело сезонная перестройка дается тем, кто живет в хроническом стрессе. Осенью негативные факторы воспринимаются острее, а накопившаяся тревога может перерастать в панические атаки со страхом потери сознания или контроля над собой.
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