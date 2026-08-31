Россияне стали чаще страдать из-за панических атак

31 августа 2026, 11:18

SHOT: россияне стали на 30% чаще жаловаться психологам на панические атаки

Фото: iStock/vladans

Россияне стали на 30% чаще обращаться к психологам с жалобами на панические атаки. Об этом заявил психолог Алексей Сиротин.