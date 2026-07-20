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Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией» в летний сезон

Baza: Россияне стали чаще страдать кондиционерной аллергией в летний сезон
Фото: iStock/Drazen Zigic

Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией» в летний сезон. Реакция может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту. Об этом пишет Baza.



Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова сообщила, что число случаев аллергии «непонятного происхождения» значительно возросло. В пяти из десяти таких случаев диагностируется «кондиционерная аллергия».

Загрязнения в кондиционере не вызывают аллергию напрямую, но создают идеальные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Регулярная работа устройства без должного ухода усугубляет проблему: в пыли с вероятностью 70% появляются пылевые клещи, провоцирующие круглогодичные бытовые аллергии.

Врач подчёркивает, что офисные работники особенно подвержены риску. Они часто жалуются на внезапную отёчность носа, чихание и кашель, ошибочно связывая это с вирусными инфекциями или пыльцой деревьев.

Чтобы снизить риск аллергических реакций, рекомендуется:

  • Чистить фильтры кондиционера каждые 2-4 недели;
  • Поддерживать влажность воздуха в диапазоне 40-60%;
  • Регулярно проветривать помещение;
  • Избегать переохлаждения, так как холодный воздух раздражает слизистую оболочку.
Екатерина Коршунова

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