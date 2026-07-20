20 июля 2026, 09:20

Baza: Россияне стали чаще страдать кондиционерной аллергией в летний сезон

Фото: iStock/Drazen Zigic

Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией» в летний сезон. Реакция может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту. Об этом пишет Baza.





Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова сообщила, что число случаев аллергии «непонятного происхождения» значительно возросло. В пяти из десяти таких случаев диагностируется «кондиционерная аллергия».



Загрязнения в кондиционере не вызывают аллергию напрямую, но создают идеальные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Регулярная работа устройства без должного ухода усугубляет проблему: в пыли с вероятностью 70% появляются пылевые клещи, провоцирующие круглогодичные бытовые аллергии.



Врач подчёркивает, что офисные работники особенно подвержены риску. Они часто жалуются на внезапную отёчность носа, чихание и кашель, ошибочно связывая это с вирусными инфекциями или пыльцой деревьев.



Чтобы снизить риск аллергических реакций, рекомендуется: