Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией» в летний сезон
Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией» в летний сезон. Реакция может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту. Об этом пишет Baza.
Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова сообщила, что число случаев аллергии «непонятного происхождения» значительно возросло. В пяти из десяти таких случаев диагностируется «кондиционерная аллергия».
Загрязнения в кондиционере не вызывают аллергию напрямую, но создают идеальные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Регулярная работа устройства без должного ухода усугубляет проблему: в пыли с вероятностью 70% появляются пылевые клещи, провоцирующие круглогодичные бытовые аллергии.
Врач подчёркивает, что офисные работники особенно подвержены риску. Они часто жалуются на внезапную отёчность носа, чихание и кашель, ошибочно связывая это с вирусными инфекциями или пыльцой деревьев.
Чтобы снизить риск аллергических реакций, рекомендуется:
- Чистить фильтры кондиционера каждые 2-4 недели;
- Поддерживать влажность воздуха в диапазоне 40-60%;
- Регулярно проветривать помещение;
- Избегать переохлаждения, так как холодный воздух раздражает слизистую оболочку.