Гастроэнтеролог назвала превращающие человека в «газовую бомбу» полезные продукты

20 июля 2026, 08:21

Гастроэнтеролог Грек: Брокколи и кукуруза провоцируют вздутие живота и метеоризм

Фото: iStock/piotr_malczyk

Вздутие живота и метеоризм возникают не только из-за переедания или гормонов, но и из-за употребления некоторых полезных продуктов. Об этом сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек, передает «Лента.ру».