Гастроэнтеролог назвала превращающие человека в «газовую бомбу» полезные продукты
Вздутие живота и метеоризм возникают не только из-за переедания или гормонов, но и из-за употребления некоторых полезных продуктов. Об этом сообщила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек, передает «Лента.ру».
Повышенное газообразование может быть вызвано употреблением бобов, чечевицы, спаржи, различных видов капусты (брокколи, брюссельской, белой) и лука. Медик отметила, что молоко и другие продукты с высоким содержанием лактозы могут способствовать развитию метеоризма.
К продуктам, вызывающим газообразование, относятся кукуруза, макароны, картофель, овсянка грубого помола, горох и другая пища с высоким содержанием клетчатки. Гастроэнтеролог упомянула, что соки и компоты из яблок или чернослива, газированные напитки, блюда с большим количеством специй, обжаренные или содержащие много жиров, могут усилить метеоризм.
Грек считает, что полностью исключать эти полезные продукты из рациона нецелесообразно. Если неочищенные зерновые культуры и овощи вызывают метеоризм, рекомендуется временно уменьшить их порции, советует она.
Читайте также: