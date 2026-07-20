Врач посоветовал отказаться от кофе за восемь часов до сна

20 июля 2026, 09:14

Врач Васкес призвал выпивать последнюю чашку кофе за восемь часов до сна

Фото: iStock/Olga Yastremska

Врач и эксперт по долголетию Маркос Васкес рекомендует планировать последнюю чашку кофе минимум за восемь часов до ночного отдыха. Такой подход помогает сохранить качество сна и снизить влияние кофеина на организм. Об этом сообщает ABC.