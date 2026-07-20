Врач посоветовал отказаться от кофе за восемь часов до сна
Врач и эксперт по долголетию Маркос Васкес рекомендует планировать последнюю чашку кофе минимум за восемь часов до ночного отдыха. Такой подход помогает сохранить качество сна и снизить влияние кофеина на организм. Об этом сообщает ABC.
Специалист назвал полноценный сон фундаментом «пирамиды долголетия». По его словам, привычка пить кофе лишь в утренние часы связана с более благоприятными показателями здоровья, чем употребление напитка в течение всего дня.
Кофеин поддерживает бодрость и может мешать естественному снижению активности вечером. Из-за этого человеку труднее заснуть, а ночной отдых становится менее восстанавливающим, предупредил Васкес.
Режим дня помогает организму работать стабильнее: легче просыпаться утром, сохранять концентрацию в течение дня и вовремя засыпать вечером. Специалисты советуют ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные, а также заранее планировать приёмы пищи, работу, физическую активность и отдых.
Особое внимание стоит уделить вечерним привычкам. За несколько часов до сна лучше отказаться от кофеина, тяжёлой еды и ярких экранов, а вместо этого выбрать спокойную прогулку, чтение или другие расслабляющие занятия. Регулярный распорядок снижает нагрузку на нервную систему и помогает сделать сон более глубоким и восстанавливающим.
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