Россияне стали массово гулять с питомцами в детских колясках
Россияне стали массово пересаживать питомцев в детские коляски. Об этом информирует SHOT.
Спрос на детские коляски для животных за год увеличился на 30%. Владельцы отмечают, что их питомцы привыкли к этим средствам передвижения и чувствуют себя в них комфортно. Особенно это актуально для пожилых собак и кошек, для которых коляски стали настоящим спасением. Сами владельцы также довольны, так как во время прогулок у них остаются свободными руки, и они могут гулять по несколько часов в день.
Эксперты компании «Атол» сообщили, что, несмотря на рост спроса, средняя стоимость колясок для животных за год снизилась на 6%. Теперь их можно приобрести по цене от пяти тысяч рублей.
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