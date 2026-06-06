Юрист рассказал, куда можно обратиться с жалобой на тополиный пух

06 июня 2026, 08:38

Юрист Зернов: обратиться с жалобой на тополиный пух можно в управляющую компанию

Фото: iStock/Bilal photos

Обратиться с жалобой на тополиный пух можно в управляющую компанию, муниципалитет или к городским властям. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.