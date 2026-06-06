Юрист рассказал, куда можно обратиться с жалобой на тополиный пух
Обратиться с жалобой на тополиный пух можно в управляющую компанию, муниципалитет или к городским властям. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ, благоустройство и озеленение территории относятся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД). Если тополь растет на придомовой территории МКД, то любые действия с ним возможны только с согласия общего собрания. В случае положительного решения собственники обращаются в управляющую компанию (УК) с требованием спилить или вырубить дерево, пояснил эксперт.
По мнению Зернова, управляющая компания может не спешить с удалением тополя, особенно если дерево не признано аварийным. Поэтому рекомендуется предоставить доказательства того, что тополь создает угрозу или ухудшает качество жизни жильцов, например, вызывает сильную аллергическую реакцию.
Если дерево находится за пределами придомовой территории, то следует обращаться в муниципалитет, администрацию населенного пункта или соответствующие природоохранные органы. Окончательное решение о необходимости обрезки или вырубки тополя принимается с учетом его состояния и требований местного законодательства, подытожил Зернов.
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