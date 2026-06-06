Биолог рассказал, чем опасен майский жук
Майский жук является серьезным вредителем, его личинки способны уничтожить всю растительность на занимаемой площади. Об этом сообщил РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии ФГБОУ ВП «Смоленский государственный университет», доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
Личинки майского жука обитают в почве и обладают всеядностью, что позволяет им повреждать корни как травянистых, так и древесных растений. При высокой плотности популяции, достигающей 20 особей на квадратный метр, они могут полностью уничтожить растительность на выбранной территории, отметил биолог.
Гильденков акцентировал внимание на том, что майский жук представляет опасность для множества плодовых и ягодных культур, а также наносит значительный ущерб молодым посадкам сосны в питомниках.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о главных мерах защиты от клещей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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