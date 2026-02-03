Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
Только половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» с призом от 1 миллиона рублей обратились за выигрышем в первый месяц после розыгрыша. Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».
В январе 2026 года 53 лотерейных миллионера и 2 мультимиллионера оформили свои выигрыши, что составляет 54% всех крупных победителей «Новогоднего миллиарда». Это немного ниже показателей прошлых лет. В 2025 году в первый месяц выигрыши оформили 64% миллионеров, в 2024 году – 73%, в 2023 году – 67%, а в 2022 году – 66%.
Победители не сразу обращаются за выигрышами по разным причинам. Одни долго выбирают способ оформления: отправить документы по почте или приехать лично в Москву. Другие договариваются на работе о днях для поездки в лотерейный центр. Иногда победители просто не сразу вспоминают о своих билетах.
Представители «Столото» напомнили, что невостребованные выигрыши, если они не были оформлены в течение 3,5 лет с даты тиража, будут направлены в бюджет Российской Федерации.
