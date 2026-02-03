Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею

03 февраля 2026, 10:26

Лишь половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» забрали выигрыш

Фото: iStock/payphoto

Только половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» с призом от 1 миллиона рублей обратились за выигрышем в первый месяц после розыгрыша. Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».