Россиянам назвали условие принудительной отправки в отпуск

03 февраля 2026, 09:52

Роскачество: Работодатель может отправить сотрудника в отпуск против его воли

Фото: iStock/Pla2na

Работодатель вправе заставить сотрудника уйти в отпуск, даже если тот против. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в разговоре с «Лентой.ру».