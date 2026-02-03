Россиянам назвали условие принудительной отправки в отпуск
Работодатель вправе заставить сотрудника уйти в отпуск, даже если тот против. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в разговоре с «Лентой.ру».
По ее словам, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен каждому сотруднику, причём его часть должна составлять не менее двух недель подряд. Если в течение года работник не воспользовался своим отпуском полностью, это считается нарушением трудового законодательства со стороны работодателя. Если же отпуск не предоставлялся два года подряд, это становится явным и грубым нарушением, которое легко обнаружить при проверке, пояснила Ганькина.
Работодатель обязан уведомить сотрудника о предстоящем отпуске за две недели до его начала и предоставить отдых в соответствии с утверждённым графиком. Ганькина также подчеркнула, что длительная работа без отпуска может привести к хронической усталости, эмоциональному выгоранию и снижению эффективности труда.
