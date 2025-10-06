Россияне стали меньше пить пиво в сравнении с прошлым годом из-за роста цен
Розничные продажи пива в России за январь–июнь 2025 года упали на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 291,1 млн декалитров. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
В ведомстве отметили, что падение продаж связано прежде всего с изменением структуры учета и значительным ростом цен: с 2023 года стоимость пива увеличилась более чем на 25%. Кроме того, на снижение повлияли подорожание сырья и логистики.
Согласно данным исследовательской компании «Нильсен», темпы роста продаж пива в торговых сетях также замедлились — с 6,9% за январь–июль 2024 года до 2,3% за аналогичный период 2025-го. Производство напитка в июле сократилось на 4,1%, а в августе — на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее Ассоциация производителей пива, солода и напитков заявляет, что текущая динамика отрасли соответствует прогнозам.
