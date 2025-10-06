Россияне стали меньше пить пиво в сравнении с прошлым годом из-за роста цен

06 октября 2025, 18:31

В России продажи пива в первом полугодии упали на 16,3% из-за роста цен

Фото: iStock/ValentynVolkov

Розничные продажи пива в России за январь–июнь 2025 года упали на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 291,1 млн декалитров. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Росалкогольтабакконтроля (РАТК).