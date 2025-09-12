Достижения.рф

Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину

Фото: iStock/Matt_Gibson

В британском графстве Чешир олень насадил на рога мужчину, идущего за пивом. Об этом информирует Daily Star.



Инцидент произошел, когда 67-летний Род Сэвидж и его друг Дэнни Макниколл зашли в парк. Олень бросился на Сэвиджа, сбил его с ног и пробил рогом живот.

Макниколл, не теряя самообладания, сумел отвлечь внимание оленя, бросив в него ветку. Благодаря этому Сэвиджу удалось покинуть место происшествия.

Сотрудники парка оказали первую помощь пострадавшему, наложив повязку на рану. Затем Сэвиджа доставили в медицинское учреждение. Жизненно важные органы мужчины остались невредимы, однако у него диагностировали ушибы и переломы двух ребер.

Екатерина Коршунова

