Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину
В британском графстве Чешир олень насадил на рога мужчину, идущего за пивом. Об этом информирует Daily Star.
Инцидент произошел, когда 67-летний Род Сэвидж и его друг Дэнни Макниколл зашли в парк. Олень бросился на Сэвиджа, сбил его с ног и пробил рогом живот.
Макниколл, не теряя самообладания, сумел отвлечь внимание оленя, бросив в него ветку. Благодаря этому Сэвиджу удалось покинуть место происшествия.
Сотрудники парка оказали первую помощь пострадавшему, наложив повязку на рану. Затем Сэвиджа доставили в медицинское учреждение. Жизненно важные органы мужчины остались невредимы, однако у него диагностировали ушибы и переломы двух ребер.
